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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Красные дьяволы" одержали победу в манчестерском дерби.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео голов
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео голов
Getty Images

В матче 29-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед одолел Манчестер Сити на Олд Траффорд со счетом 2:0.

Счет в поединке открыл Антони Марсьяль на 30-й минуте, а финальную точку поставил Скотт Мактоминей прямо перед окончанием поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити:

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:0
Голы: Марсьяль, 30; Мактоминей, 90+6

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Шоу - Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс (Байи, 78) - Фернандеш (Игало, 88) - Джеймс, Марсьяль (Мактоминей, 78).

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Менди, 77) - Б. Силва (Марез, 59), Родри, Гюндоган - Фоден, Агуэро (Жезус, 59), Стерлинг.

Предупреждения: Фред, Магуайр - Фернандиньо, Родри, Канселу, Жезус.

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