Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Победить Манчестер Сити - это потрясающе

Комментариев: 0
"Манкунианцы" добыли тяжелую победу.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Манчестер Сити (2:0) в рамках центрального матча 29-го тура чемпионата Англии.

“Желание, настрой, преданность, связь между фанатами и игроками - порадовали меня больше всего. В матче были моменты, когда мы давили на Манчестер Сити, оттесняли к их воротам, мы старались и хотели быть агрессивными. Мы заставили их совершать ошибки. Так что мы довольны результатом.

Для меня большая честь быть главным тренером такой команды, которая так вкладывает себя в наше общее дело. Вы не можете просить больше. Они будут развиваться как футболисты.

Для нас победить такую команду, как Манчестер Сити, - это потрясающе, я рад за них“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил личный антирекорд.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь