Сульшер: Победить Манчестер Сити - это потрясающе

"Манкунианцы" добыли тяжелую победу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Манчестер Сити (2:0) в рамках центрального матча 29-го тура чемпионата Англии.

“Желание, настрой, преданность, связь между фанатами и игроками - порадовали меня больше всего. В матче были моменты, когда мы давили на Манчестер Сити, оттесняли к их воротам, мы старались и хотели быть агрессивными. Мы заставили их совершать ошибки. Так что мы довольны результатом.

Для меня большая честь быть главным тренером такой команды, которая так вкладывает себя в наше общее дело. Вы не можете просить больше. Они будут развиваться как футболисты.

Для нас победить такую команду, как Манчестер Сити, - это потрясающе, я рад за них“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил личный антирекорд.