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Гвардиола установил личный антирекорд

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Испанский специалист проиграл в седьмой раз на протяжение сезона.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

В поединке 29-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед одержал победу в дерби с Манчестер Сити (2:0).

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“Горожане“ потерпели седьмое поражение в АПЛ в текущем сезоне. В последний раз Манчестер Сити проигрывал большее количество раз в сезоне-2015/16. Тогда главным тренером клуба был Мануэль Пеллегрини. Под его руководством “горожане“ проиграли десять раз в чемпионате Англии, закончив сезон на четвертом месте.

Кроме того, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола установил личный антирекорд. Испанский специалист до этого в тренерской карьере проигрывал лишь шесть раз в течение сезона в рамках чемпионата. Это произошло в Манчестер Сити, когда он только пришел в команду - в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что Гвардиола догнал Лобановского по количеству выигранных титулов.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, антирекорд, рекорд
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