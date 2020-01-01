Челси - Эвертон 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

Лондонский клуб добыл три очка.

Челси- Эвертон: видео голов и обзор матча Getty Images

Челси на домашнем стадионе Стэмфорд Бридж одержал уверенную победу над Эвертоном (4:0) в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

Хозяева поля не оставили шансов “ирискам“. Подопечные Лэмпарда забили четыре безответных мяча в ворота гостей. В первом тайме отличились Маунт и Педро, а после перерыва - Виллиан и Жиру.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Челси — Эвертон 4:0

Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 52, Жиру, 54

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Баркли, Гилмур, Маунт (Джеймс, 60) — Педро, Жиру (Броя, 87), Виллиан (Анхорино, 71)

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Кин, Холгейт, Динь — Бернард (Уолкотт, 46), Гомеш, Дэвис (Мойзе Кин, 58), Сигурдссон — Ришарлисон, Калверт-Льюин (Гордон, 76)

Предупреждения: Зума — Гомеш, Холгейт