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Челси - Эвертон 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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Лондонский клуб добыл три очка.

Челси- Эвертон: видео голов и обзор матча
Челси- Эвертон: видео голов и обзор матча
Getty Images

Челси на домашнем стадионе Стэмфорд Бридж одержал уверенную победу над Эвертоном (4:0) в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

Хозяева поля не оставили шансов “ирискам“. Подопечные Лэмпарда забили четыре безответных мяча в ворота гостей. В первом тайме отличились Маунт и Педро, а после перерыва - Виллиан и Жиру.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Челси — Эвертон 4:0

Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 52, Жиру, 54 

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Баркли, Гилмур, Маунт (Джеймс, 60) — Педро, Жиру (Броя, 87), Виллиан (Анхорино, 71)

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Кин, Холгейт, Динь — Бернард (Уолкотт, 46), Гомеш, Дэвис (Мойзе Кин, 58), Сигурдссон — Ришарлисон, Калверт-Льюин (Гордон, 76)

Предупреждения: Зума — Гомеш, Холгейт

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Теги: Челси, Эвертон, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, видео голов, обзор матча
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