Манчестер Юнайтед второй раз в сезоне АПЛ одолел Манчестер Сити

Подопечные Сульшера оказались сильнее "горожан".

В центральном матче 29-го тура АПЛ состоялось манчестерское дерби - Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Манчестер Сити.

Для “красных дьяволов“ этот матч был невероятно важен - помимо возможности обыграть принципиального соперника перед ними стояла задача взять три очка, чтобы вплотную приблизиться к топ-4. Обе команды начали поединок достаточно осторожно - первый действительно опасный момент был у Стерлинга на 10 минуте, а вот хозяева поля нанесли удар по воротам только на 16 минуте встречи.

Манчестер Юнайтед одолел Манчестер Сити Getty Images

Несмотря на достаточно спокойную игру и отсутствие серьезных моментов, “горожане“ доминировали в плане контроля мяча, вот только это никоим образом не помогало им. Более того, подопечные Сульшера качественнее использовали свои моменты, пытаясь пробивать, и на 30-й минуте это принесло свои плоды - Антони Марсьяль в одно касание отправил мяч мимо Эдерсона прямо в сетку.

После пропущенного мяча “горожане“ немного активизировались, но создать что-то действительно опасное так и не смогли. За весь первый тайм подопечные Гвардиолы всего лишь раз ударили по воротам соперника, в то время как у “красных дьяволов“ было 7 ударов. И это при том, что большую часть времени именно гости контролировали мяч.

Манчестер Юнайтед одолел Манчестер Сити Getty Images

Второй тайм начался также спокойно, как и первый, хотя ожидалось, что Ман Сити всеми силами пойдет в атаку, чтобы отыграться. Любая попытка “горожан“ подобраться к штрафной Де Хеа либо пресекалась защитниками, либо сами футболисты все портили. Так, в одном из моментов, Стерлинг в стопроцентном моменте не попал по мячу, потеряв возможность восстановить паритет.

Пару неплохих прострела по воротам все же было - но с ними легко справился Де Хеа. Еще и игра Зинченко не особо порадовала - сегодня было у нашего соотечественника достаточно много брака, и Гвардиола заменил его на 77 минуте встречи.

Манчестер Юнайтед одолел Манчестер Сити Getty Images

В добавленное время казалось, что уже ничего интересного не произойдет - МЮ играл на удержание счета, а Ман Сити выглядел уставшим и безвольным, что шансов вырвать ничью у них было очень мало. А тут еще и Эдерсон допустил невероятную ошибку - бразилец вышел вперед и взял мяч в руки, но поторопился отдать его и “круглый“ оказался у Скотта Мактоминея, который спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Манчестер Юнайтед одолел Манчестер Сити Getty Images

Таким образом, Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити со счетом 2:0, причем подопечные Сульшера во второй раз в текущем сезоне АПЛ выиграли в дерби, чего не было еще со времен руководства Алекса Фергюсона.

Эта победа позволила МЮ взять три очка и теперь у них в активе 45 баллов и пятое место в турнирной таблице. Ман Сити остался при своих 57 пункта и продолжает уверенно удерживать вторую позицию.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:0

Голы: Марсьяль, 30; Мактоминей, 90+6

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Шоу - Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс (Байи, 78) - Фернандеш (Игало, 88) - Джеймс, Марсьяль (Мактоминей, 78).

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Менди, 77) - Б. Силва (Марез, 59), Родри, Гюндоган - Фоден, Агуэро (Жезус, 59), Стерлинг.

Предупреждения: Фред, Магуайр - Фернандиньо, Родри, Канселу, Жезус.