Сульшер: Мы с нетерпением ждем матча с Манчестер Сити

Наставник "красных дьяволов" ждет мощную поддержку во время манчестерского дерби.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего манчестерского дерби.

"Мы с нетерпением ждем этого поединка. Это дерби, и даже то, что мы набрали хорошую форму, в этом поединке может не иметь значения. Но подчеркну, что парни в себе уверены.

Читай также: Гвардиола: МЮ в последних матчах показал невероятную агрессию

Такая уверенность не берется из ниоткуда. Это результат наших выступлений и действий на поле. Сегодня нам нужно хорошо показать себя, ведь Манчестер Сити - потрясающая команда.

Болельщиков будет много и они будут нас поддерживать. Мы уверены, что наши фанаты будут за нашими спинами, и мы будем сражаться ради них", - цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Напомним, матч МЮ - Манчестер Сити состоится 8 марта. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на данное противостояние.