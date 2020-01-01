Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Мы с нетерпением ждем матча с Манчестер Сити

Комментариев: 0
Наставник "красных дьяволов" ждет мощную поддержку во время манчестерского дерби.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего манчестерского дерби.

"Мы с нетерпением ждем этого поединка. Это дерби, и даже то, что мы набрали хорошую форму, в этом поединке может не иметь значения. Но подчеркну, что парни в себе уверены.

Читай также: Гвардиола: МЮ в последних матчах показал невероятную агрессию

Такая уверенность не берется из ниоткуда. Это результат наших выступлений и действий на поле. Сегодня нам нужно хорошо показать себя, ведь Манчестер Сити - потрясающая команда.

Болельщиков будет много и они будут нас поддерживать. Мы уверены, что наши фанаты будут за нашими спинами, и мы будем сражаться ради них", - цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Напомним, матч МЮ - Манчестер Сити состоится 8 марта. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на данное противостояние.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь