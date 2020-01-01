Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити в матче 29-го тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 8 марта, состоится центральный матч 29-го тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд.

“Горожане“ сейчас идут вторыми в АПЛ, по итогам 27 матчей имея 57 баллов. “Красные дьяволы“ расположились на 7 строчке, имея 42 пункта, а отставание от четвертого места составляет всего лишь 3 очка.

С 1993 года команды сыграли 53 матча - 28 побед на счету Манчестер Юнайтед, 18 встреч выиграл Манчестер Сити, а еще 7 поединков завершились вничью. В предстоящем противостоянии букмекеры считают фаворитом “горожан“.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Манчестер Сити с коэффициентом 1.67, в то время как на подопечных Сульшера можно поставить с коэффициентом 4.80. Ничью здесь оценили в 4.30.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу подопечных Гвардиолы здесь оценили в 1.65, а на триумф “красных дьяволов“ принимают ставки с коэффициентом 4.60. Ничейный результат здесь оценили в 4.33.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Юнайтед - 5.00, победа Манчестер Сити - 1.61, ничья - 4.33.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которая начнется 8 марта в 18:30 по киевскому времени.