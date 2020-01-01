Ливерпуль - Борнмут 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ

"Мерсисайдцы" прервали серию из поражений.

Ливерпуль - Борнмут: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 29-го тура АПЛ Ливерпуль дома в тяжелом матче обыграл Борнмут (2:1).

Гости вышли вперед в самом начале поединка благодаря голу Уилсона на девятой минуте.

Ливерпуль в середине второго тайма отметился дважды - Салах и Мане записали по голу. Больше команды не сумели отличиться.

Отметим, что египтянин установил сразу несколько достижений в составе “красных“. Кроме этого, Ливерпуль установил очередной рекорд АПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Ливерпуль — Борнмут 2:1

Голы: Салах, 25, Мане, 33 – Уилсон, 9.

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Милнер – Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Вейналдум – Салах, Фирмино (Ориги, 90+4), Мане.

Борнмут: Рэмсдейл – Стэйси, Кук (Симпсон, 19), Аке, Смит – Лерма (Гослинг, 80), Кук, Биллинг – Фрэйзер, Уилсон, Станислас (Соланке, 68).

Предупреждение: Уилсон.