Ливерпуль - Борнмут 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ
В рамках 29-го тура АПЛ Ливерпуль дома в тяжелом матче обыграл Борнмут (2:1).
Гости вышли вперед в самом начале поединка благодаря голу Уилсона на девятой минуте.
Ливерпуль в середине второго тайма отметился дважды - Салах и Мане записали по голу. Больше команды не сумели отличиться.
Отметим, что египтянин установил сразу несколько достижений в составе “красных“. Кроме этого, Ливерпуль установил очередной рекорд АПЛ.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Ливерпуль — Борнмут 2:1
Голы: Салах, 25, Мане, 33 – Уилсон, 9.
Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Милнер – Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Вейналдум – Салах, Фирмино (Ориги, 90+4), Мане.
Борнмут: Рэмсдейл – Стэйси, Кук (Симпсон, 19), Аке, Смит – Лерма (Гослинг, 80), Кук, Биллинг – Фрэйзер, Уилсон, Станислас (Соланке, 68).
Предупреждение: Уилсон.
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