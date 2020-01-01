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Ливерпуль установил рекорд АПЛ

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Английский клуб улучшил собственное достижение.
Ливерпуль
Ливерпуль
Getty Images

В рамках 29-го тура АПЛ Ливерпуль дома одержал тяжелую победу над Борнмутом (2:1).

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Для “красных“ эта победа стала 22 на домашнем поле в рамках чемпионата Англии. Это является лучшим показателем в истории чемпионата. 

Прошлый рекорд принадлежал Ливерпулю. В 1972 году “мерсисайдцы“ одержали 21 победу на своем поле.

Ранее рекордсменами были Манчестер Сити, Ньюкасл и Престон. Они одерживали по 20 побед на домашней арене. 

Отметим, что Салах установил несколько уникальных достижений в Ливерпуле.

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Теги: Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, рекорд, достижение
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