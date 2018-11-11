Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ
В воскресенье, 8 марта, состоится центральный матч 29-го тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд.
Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 8 марта, начиная с 18:30 по киевскому времени.
Команды совсем недавно встречались в рамках Кубка английской лиги, и теперь им снова предстоит сразиться в матче второго круга АПЛ. Победителем из кубковой дуэли вышел Манчестер Сити, который уже успел и выиграть трофей, одолев в финале Астон Виллу.
“Горожане“ сейчас идут вторыми в АПЛ, по итогам 27 матчей имея 57 баллов. “Красные дьяволы“ расположились на 7 строчке, имея 42 пункта, а отставание от четвертого места составляет всего лишь 3 очка.
С 1993 года команды сыграли 53 матча - 28 побед на счету Манчестер Юнайтед, 18 встреч выиграл Манчестер Сити, а еще 7 поединков завершились вничью. В предстоящем противостоянии букмекеры считают фаворитом “горожан“.
Последние матчи Манчестер Юнайтед:
05.03.20. Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед - 0:3 (Кубок Англии)
01.03.20. Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (АПЛ)
27.02.20. Манчестер Юнайтед - Брюгге - 5:0 (Лига Европы)
23.02.20. Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 3:0 (АПЛ)
20.02.20. Брюгге - Манчестер Юнайтед - 1:1 (Лига Европы)
Последние матчи Манчестер Сити:
04.03.20. Шеффилд - Манчестер Сити - 0:1 (Кубок Англии)
01.03.20. Астон Вилла - Манчестер Сити - 1:2 (Кубок английской лиги)
26.02.20. Реал - Манчестер Сити - 1:2 (Лига чемпионов)
22.02.20. Лестер - Манчестер Сити - 0:1 (АПЛ)
19.02.20. Манчестер Сити - Вест Хэм - 2:0 (АПЛ)
Последние очные встречи:
29.01.20. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 (Кубок английской лиги)
07.01.20. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:3 (Кубок английской лиги)
07.12.19. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2 (АПЛ)
24.04.19. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:2 (АПЛ)
11.11.18. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 3:1 (АПЛ)
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