Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити в матче 29-го тура АПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 8 марта, состоится центральный матч 29-го тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 8 марта, начиная с 18:30 по киевскому времени.

Команды совсем недавно встречались в рамках Кубка английской лиги, и теперь им снова предстоит сразиться в матче второго круга АПЛ. Победителем из кубковой дуэли вышел Манчестер Сити, который уже успел и выиграть трофей, одолев в финале Астон Виллу.

“Горожане“ сейчас идут вторыми в АПЛ, по итогам 27 матчей имея 57 баллов. “Красные дьяволы“ расположились на 7 строчке, имея 42 пункта, а отставание от четвертого места составляет всего лишь 3 очка.

С 1993 года команды сыграли 53 матча - 28 побед на счету Манчестер Юнайтед, 18 встреч выиграл Манчестер Сити, а еще 7 поединков завершились вничью. В предстоящем противостоянии букмекеры считают фаворитом “горожан“.

Последние матчи Манчестер Юнайтед:

05.03.20. Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед - 0:3 (Кубок Англии)

01.03.20. Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (АПЛ)

27.02.20. Манчестер Юнайтед - Брюгге - 5:0 (Лига Европы)

23.02.20. Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 3:0 (АПЛ)

20.02.20. Брюгге - Манчестер Юнайтед - 1:1 (Лига Европы)

Последние матчи Манчестер Сити:

04.03.20. Шеффилд - Манчестер Сити - 0:1 (Кубок Англии)

01.03.20. Астон Вилла - Манчестер Сити - 1:2 (Кубок английской лиги)

26.02.20. Реал - Манчестер Сити - 1:2 (Лига чемпионов)

22.02.20. Лестер - Манчестер Сити - 0:1 (АПЛ)

19.02.20. Манчестер Сити - Вест Хэм - 2:0 (АПЛ)

Последние очные встречи:

29.01.20. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 (Кубок английской лиги)

07.01.20. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:3 (Кубок английской лиги)

07.12.19. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2 (АПЛ)

24.04.19. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:2 (АПЛ)

11.11.18. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 3:1 (АПЛ)