Кейн может покинуть Тоттенхэм летом

Футболист желает перейти в клуб, который ведет борьбу за трофеи.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может сменить клубную прописку летом, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что футболист выразил желание перейти в клуб, который претендует на трофеи. Ухудшить данную ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов, что сократит трансферный бюджет на следующее межсезонье.

Руководство Тоттенхэма пытается сохранить своего лидера в команде.

В этом сезоне англичанин сыграл за Тоттенхэм в 25 матчах во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.