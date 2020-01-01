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Кейн может покинуть Тоттенхэм летом

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Футболист желает перейти в клуб, который ведет борьбу за трофеи.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может сменить клубную прописку летом, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что футболист выразил желание перейти в клуб, который претендует на трофеи.  Ухудшить данную ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов, что сократит трансферный бюджет на следующее межсезонье.

Руководство Тоттенхэма пытается сохранить своего лидера в команде.

В этом сезоне англичанин сыграл за Тоттенхэм в 25 матчах во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Харри Кейн
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