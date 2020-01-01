Лэмпард - о победе над Ливерпулем: Мы обыграли лучшую команду чемпионата Англии

Английский специалист остался доволен игрой своей команды.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над Ливерпулем в 1/8 финала Кубка Англии (2:0).

“Я очень горд. Ливерпуль - лучшая команда чемпионата, они делают невероятные вещи. Выступления такого качества - нечто особенное.

Мы понимаем, что впереди долгий путь, но в такие моменты нужно порадоваться“, - цитирует Лэмпарда BBC.

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