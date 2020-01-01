Челси - Ливерпуль 2:0 Видео голов и обзор матча Кубка Англии

Подопечные Юргена Клоппа покинули турнир.

Челси - Ливерпуль: видео голов и обзор матча Getty Images

Ливерпуль потерпел поражение от Челси в рамках 1/8 Кубка Англии. Голы на счету Виллиана и Росса Баркли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Ливерпуль:

Челси - Ливерпуль 2:0

Гол: Виллиан, 13, Баркли, 64

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо - Гилмур, Ковачич (Маунт, 42), Баркли – Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90), Педро.

Ливерпуль: Адриан - Уильямс, Гомес, ван Дейк – Лаллана (Салах, 80), Фабиньо, Джонс (Милнер, 70) - Минамино, Ориги (Фирмино, 70), Мане.

Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане