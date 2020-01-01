Челси выбил Ливерпуль из Кубка Англии

"Синие" добыли победу в домашнем матче.

Кубковые матчи Ливерпуля в нынешнем сезоне - это отдельная история. Юргенн Клопп несколько раз отправлял на матчи Кубка Лиги и Кубка Англии резервную команду, но не в этот раз.

После поражений в матчах против Атлетико и Уотфорда, "красные" хотели реабилитироваться, а потому на матч с "пенсионерами" вышел более приближенный к основному состав. Но все равно хватало экспериментов. Сыграли два юных футболиста Уильямс и Джонс, не было Алиссона и Александре-Арнольда, а Салах и Фирмино вышли только на замену.

У Челси же вернулся Кепа Аррисабалага и, скорее всего, очень порадовал Фрэнка Лампарда своими действиями. Возможно, игроки Ливерпуля очень часто били прямо в голкипера, но он все же много раз выручал свою команду в этом матче.

В отличии от Адриана. Сменщик Бекера через 30 секунд после отличного спасения от удара Виллиана, допустил невероятную ошибку, когда бразилец пробил снова. 1:0 на 13-й минуте.

Команды играли на встречных курсах и могли отметиться как одни, так и другие. Но следующий гол был забит только в середине второго тайма. Баркли протащил мяч через половину поля и пробил точно в угол.

Больше голов в этой встрече фанаты не увидели, хотя отличный шанс был у Жиру, а Маунт здорово бил со штрафного. Как видите, победой Ливерпуля "и не пахло".

Юрген Клопп проиграл три матча из последних четырех. Это кризис или же команда уже скоро вновь начнет побеждать все, что движется? Но это будет уже не в Кубке Англии, ведь Ливерпуль вылетел из турнира.

Челси - Ливерпуль 2:0

Гол: Виллиан, 13, Баркли, 64

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо - Гилмур, Ковачич (Маунт, 42), Баркли – Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90), Педро.

Ливерпуль: Адриан - Уильямс, Гомес, ван Дейк – Лаллана (Салах, 80), Фабиньо, Джонс (Милнер, 70) - Минамино, Ориги (Фирмино, 70), Мане.

Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане