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Моуринью: Больших изменений в составе Тоттенхэма летом не будет

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Португальский специалист не думает о глобальной перестройке.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что летом не будет осуществлять глобальных трансферов.

“Больших изменений в составе не будет. С каждым годом усиливать состав становится все сложнее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке.

Но, конечно, нам необходимо усиление“, - цитирует наставника “шпор“ Sky Sports.

Ранее Моуринью заявил, что у команды нет нападющего.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии
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