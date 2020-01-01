Моуринью: Больших изменений в составе Тоттенхэма летом не будет

Португальский специалист не думает о глобальной перестройке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что летом не будет осуществлять глобальных трансферов.

“Больших изменений в составе не будет. С каждым годом усиливать состав становится все сложнее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке.

Но, конечно, нам необходимо усиление“, - цитирует наставника “шпор“ Sky Sports.

Ранее Моуринью заявил, что у команды нет нападющего.