Моуринью: Больших изменений в составе Тоттенхэма летом не будет
Португальский специалист не думает о глобальной перестройке.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что летом не будет осуществлять глобальных трансферов.
“Больших изменений в составе не будет. С каждым годом усиливать состав становится все сложнее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке.
Но, конечно, нам необходимо усиление“, - цитирует наставника “шпор“ Sky Sports.
Ранее Моуринью заявил, что у команды нет нападющего.
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