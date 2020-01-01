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Манчестер Сити объявил о подписании 17-летнего футболиста

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"Горожане" перехватили игрока у Барселоны.
Ян Коуто
Ян Коуто
cbf.com.br

Манчестер Сити объявил о подписание защитника Коритибы Яна Коуто, об этом сообщает официальный сайт “горожан“.

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Как информирует “пресс-служба“ английского клуба, 17-летний бразилец присоединится к Манчестер Сити по окончании сезона.

Коуто подписал пятилетний контракт с клубом. Манчестер Сити заплатил за футболиста шесть миллионов евро, еще столько же Коритиба получит в качестве бонусов.

Отметим, что Коуто мог перебраться в Барселону, но “горожане“ сделали более выгодное предложение.

Коуто выступал за Бразилию U-17, с которой выиграл минувший чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен подписать юного таланта из Боруссии Д.

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Теги: Манчестер Сити, Ян Коуто, Коритиба, футбол, АПЛ, трансфер
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