Манчестер Сити объявил о подписании 17-летнего футболиста
"Горожане" перехватили игрока у Барселоны.
Манчестер Сити объявил о подписание защитника Коритибы Яна Коуто, об этом сообщает официальный сайт “горожан“.
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Как информирует “пресс-служба“ английского клуба, 17-летний бразилец присоединится к Манчестер Сити по окончании сезона.
Коуто подписал пятилетний контракт с клубом. Манчестер Сити заплатил за футболиста шесть миллионов евро, еще столько же Коритиба получит в качестве бонусов.
Отметим, что Коуто мог перебраться в Барселону, но “горожане“ сделали более выгодное предложение.
Коуто выступал за Бразилию U-17, с которой выиграл минувший чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен подписать юного таланта из Боруссии Д.
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