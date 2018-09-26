Челси - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Кубка Англии

Челси примет Ливерпуль в рамках пятого раунда Кубка Англии. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 3 марта, Челси примет Ливерпуль в рамках пятого раунда Кубка Англии. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Онлайн-трансляция матча Челси - Ливерпуль будет доступна в этой новости 3 марта, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В своей истории Челси и Ливерпуль встречались 181 раз, из которых 63 раза побеждали “синие“ и 76 - “красные“. 42 раза поединки заканчивались вничью.

В рамках Кубка Англии соперники между собой сыграли 8 матчей. 5 раз побеждал Челси и трижды - Ливерпуль. Что касается предстоящего поединка, то букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

Последние матчи Челси:

29.02.20. Борнмут - Челси - 2:2 (АПЛ)

25.02.20. Челси - Бавария - 0:3 (Лига чемпионов)

22.02.20. Челси - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

17.02.20. Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 (АПЛ)

01.02.20. Лестер - Челси - 2:2 (АПЛ)

Последние матчи Ливерпуля:

29.02.20. Уотфорд - Ливерпуль - 3:0 (АПЛ)

24.02.20. Ливерпуль - Вест Хэм - 3:2 (АПЛ)

18.02.20. Атлетико - Ливерпуль - 1:0 (Лига чемпионов)

15.02.20. Норвич - Ливерпуль - 0:1 (АПЛ)

04.02.20. Ливерпуль - Шрусбери Таун - 1:0 (Кубок Англии)

Последние очные встречи:

22.09.19. Челси - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)

14.08.19. Ливерпуль - Челси - 2:2 / 5:4 по пен. (Суперкубок УЕФА)

14.04.19. Ливерпуль - Челси - 2:0 (АПЛ)

29.09.18. Челси - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)

26.09.18. Ливерпуль - Челси - 1:2 (Кубок английской Лиги)