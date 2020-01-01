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Манчестер Сити намерен подписать юного таланта из Боруссии Д

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"Горожане" готовы потратить на игрока около двух миллионов евро.
Ннамди Коллинз
Ннамди Коллинз
Getty Images

Футболист дортмундской Боруссии Ннамди Коллинз может перейти в Манчестер Сити, об этом сообщает Bild.

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По информации источника, “горожане“ заинтересованы в приобретение игрока. Манчестер Сити ищет возможные варианты для укрепления линии обороны. Таким образом, руководство английского клуба постарается приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Руководство Манчестер Сити готово предложить за 16-летнего игрока около двух миллионов евро.

В текущем сезоне Коллинз провел 20 поединков в составе команды Боруссии Дортмунд U-17, где сумел отличиться четыре раза и отдать один голевой пас. 

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити попал в сферу интересов Ювентуса.

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Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Ннамди Коллинз, футбол
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