Челси - Ливерпуль: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и букмекерская компания FavBet продолжает рубрику "фавориты противостояний".

В поединке Кубка Англии лондонский Челси попытается повторить невероятный успех Уотфорда и одолеть шикарный Ливерпуль.

Команда Юргена Клоппа подходит к матчу не в лучшем настроении, поскольку не смогла стать автором невероятного достижения – ни разу не проиграть за весь сезон. При этом, поражение в последнем туре стало очень болезным (разгром от предпоследней команды чемпионата).

Челси также находится далеко не в лучшей форме. В последнем туре они также не смогли одержать победу.

Последние матчи между командами:

22.09.19 Челси – Ливерпуль 1:2

14.08.19 Ливерпуль – Челси 2:2 (5:4 по пенальти, Суперкубок УЕФА)

14.04.19 Ливерпуль – Челси 2:0

В этом матче компания FavBet отдает предпочтение Челси. Не часто Ливерпуль в этом сезоне предстает не фаворитом встречи. На победу Челси предлагаются коэффициент 2,50, на “викторию“ Ливерпуля – 2,75, а на ничью – 3,75.

На то, что в матче будет забито менее трех голов коэффициент равен 2,14.