Портсмут - Арсенал 0:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии
В рамках 1/8 Кубка Англии лондонский Арсенал отправился в гости к Портсмуту.
Счет был открыт в концовке первого тайма. “Канониры“ неудачно выполнили подачу с углового, но с повторного навеса удалось найти Сократиса, который мощно пробил по воротам хозяев. Голкиперу осталось только развести руки.
Второй гол был забит в начале второго тайма. Нкетия установил окончательный счет в матче - 2:0.
Таким образом, Арсенал пробился в четвертьфинал Кубка Англии.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Портсмут - Арсенал:
Портсмут — Арсенал 0:2
Голы: Сократис, 45+4, Нкетия, 51
Портсмут: Басс — Маккрори, Болтон, Бургесс, Седдон — Уильямс, Макгиэн, Эванс (Кэннон, 74), Клоус, Харнесс (Куртис, 67) — Харрисон (Маркуис, 67)
Арсенал: Мартинес — Сака, Мари, Луис, Сократис — Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Мартинелли, Уиллок (Джака, 87), Нельсон (Мэйтленд-Найлс, 90) — Нкетия
Предупреждения: Макгиэн — Гендузи
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