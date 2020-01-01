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Портсмут - Арсенал 0:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

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"Канониры" пробились в четвертьфинал турнира.

Портсмут - Арсенал: видео голов и обзор матча
Портсмут - Арсенал: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 1/8 Кубка Англии лондонский Арсенал отправился в гости к Портсмуту.

Счет был открыт в концовке первого тайма. “Канониры“ неудачно выполнили подачу с углового, но с повторного навеса удалось найти Сократиса, который мощно пробил по воротам хозяев. Голкиперу осталось только развести руки.

Второй гол был забит в начале второго тайма. Нкетия установил окончательный счет в матче - 2:0.

Таким образом, Арсенал пробился в четвертьфинал Кубка Англии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Портсмут - Арсенал:

Портсмут — Арсенал 0:2

Голы: Сократис, 45+4, Нкетия, 51

Портсмут: Басс — Маккрори, Болтон, Бургесс, Седдон — Уильямс, Макгиэн, Эванс (Кэннон, 74), Клоус, Харнесс (Куртис, 67) — Харрисон (Маркуис, 67)

Арсенал: Мартинес — Сака, Мари, Луис, Сократис — Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Мартинелли, Уиллок (Джака, 87), Нельсон (Мэйтленд-Найлс, 90) — Нкетия

Предупреждения: Макгиэн — Гендузи

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Теги: Арсенал, Портсмут, Кубок Англии, футбол, видео голов, обзор матча
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