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Клопп: Не думаю, что фанаты Ливерпуля верят в аннуляцию результатов из-за коронавируса

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Немецкий специалист уверен, что болельщики "красных" не являются параноиками.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что из-за вспышки коронавируса его команда останется без чемпионского титула в этом сезоне.

“Я не думаю, что наши фанаты параноики. Я не могу поверить в то, что болельщики Ливерпуля правда считают, что такое возможно.

Объясните, какой вообще смысл отменять результаты текущего сезона. Объясните, кто же тогда будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне и другие вещи. Интересно услышать мнение людей, кто об этом пишет.

Фанаты Ливерпуля не настолько глупы, чтобы верить в это“, - приводит слова Клоппа Goal.

Ранее Клопп прокомментировал последние поражения команды.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль
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