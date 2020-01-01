Клопп: Не думаю, что фанаты Ливерпуля верят в аннуляцию результатов из-за коронавируса

Немецкий специалист уверен, что болельщики "красных" не являются параноиками.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что из-за вспышки коронавируса его команда останется без чемпионского титула в этом сезоне.

“Я не думаю, что наши фанаты параноики. Я не могу поверить в то, что болельщики Ливерпуля правда считают, что такое возможно.

Объясните, какой вообще смысл отменять результаты текущего сезона. Объясните, кто же тогда будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне и другие вещи. Интересно услышать мнение людей, кто об этом пишет.

Фанаты Ливерпуля не настолько глупы, чтобы верить в это“, - приводит слова Клоппа Goal.

Ранее Клопп прокомментировал последние поражения команды.