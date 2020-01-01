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Лэмпард: У нас в команде нет никого, кто позволил бы себе расслабиться

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Английский специалист прокомментировал ситуацию вокруг Кепы Аррисабалаги.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард оценил перспективы голкипера Кепы Аррисабалаги, который последний раз выходил на поле в стане "синих" 21 января в матче с Арсеналом.

“Кепа - настоящий профессионал. Все это время он усердно тренировался и поддерживал команду. У него есть будущее в Челси. Каждый игрок, который работает и выкладывается, контролирует свою судьбу. Мы стараемся сократить отставание от лидеров чемпионата.

У нас в команде нет никого, кто позволил бы себе расслабиться в этот момент“, - цитирует Лэмпарда Goal.com. 

Ранее сообщалось, что Кепа может покинуть Челси летом.

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Теги: футбол, Челси, Фрэнк Лэмпард, Кепа Аррисабалага
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