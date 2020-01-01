Лэмпард: У нас в команде нет никого, кто позволил бы себе расслабиться

Английский специалист прокомментировал ситуацию вокруг Кепы Аррисабалаги.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард оценил перспективы голкипера Кепы Аррисабалаги, который последний раз выходил на поле в стане "синих" 21 января в матче с Арсеналом.

“Кепа - настоящий профессионал. Все это время он усердно тренировался и поддерживал команду. У него есть будущее в Челси. Каждый игрок, который работает и выкладывается, контролирует свою судьбу. Мы стараемся сократить отставание от лидеров чемпионата.

У нас в команде нет никого, кто позволил бы себе расслабиться в этот момент“, - цитирует Лэмпарда Goal.com.

Ранее сообщалось, что Кепа может покинуть Челси летом.