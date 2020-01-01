Сульшер: Для меня Де Хеа - лучший вратарь в мире

Норвежский специалист поддержал своего подопечного.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал критику в адрес голкипера команды Давида Де Хеа, ошибка которого стоила “красным дьяволам“ двух пунктов в матче против Эвертона (1:1).

“Не помню никаких ошибок от Давида в матче против Уотфорда, я доверяю ему на все 100%. Де Хеа очень хорош в этом сезоне. Для меня он лучший вратарь в мире“, - приводит слова Сульшера Goal.

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