Сульшер: Для меня Де Хеа - лучший вратарь в мире
Норвежский специалист поддержал своего подопечного.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал критику в адрес голкипера команды Давида Де Хеа, ошибка которого стоила “красным дьяволам“ двух пунктов в матче против Эвертона (1:1).
“Не помню никаких ошибок от Давида в матче против Уотфорда, я доверяю ему на все 100%. Де Хеа очень хорош в этом сезоне. Для меня он лучший вратарь в мире“, - приводит слова Сульшера Goal.
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