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Сульшер: Для меня Де Хеа - лучший вратарь в мире

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Норвежский специалист поддержал своего подопечного.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал критику в адрес голкипера команды Давида Де Хеа, ошибка которого стоила “красным дьяволам“ двух пунктов в матче против Эвертона (1:1).

“Не помню никаких ошибок от Давида в матче против Уотфорда, я доверяю ему на все 100%. Де Хеа  очень хорош в этом сезоне. Для меня он лучший вратарь в мире“, - приводит слова Сульшера Goal.

Смотрите также видео голов и обзор матча Эвертон - Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед
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