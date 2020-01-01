Клопп: Нам нужно перезагрузиться и начать все заново

Немецкий специалист оценил последние матчи своих подопечных.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал последние результаты своих подопечных, где они дважды потерпели поражение от Атлетико в Лиге чемпионов и против Уотфорда в чемпионате Англии.

“Иногда важно пропустить небольшой удар. Поэтому я не думаю, что это очень плохо. Мы все иногда не очень хороши, а когда все идет не очень, то как правило происходит неудача. Вероятно, пока длилась наша серия, я не всегда это замечал. В любом случае, теперь все закончилось.

Теперь нам нужно перезагрузиться и начать все заново. Мы должны снова делать то, что нам удавалось раньше. Уверен, что у нас все получится“, - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на 22 пункта.