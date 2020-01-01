Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: Нам нужно перезагрузиться и начать все заново

Комментариев: 0
Немецкий специалист оценил последние матчи своих подопечных.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал последние результаты своих подопечных, где они дважды потерпели поражение от Атлетико в Лиге чемпионов и против Уотфорда в чемпионате Англии.

“Иногда важно пропустить небольшой удар. Поэтому я не думаю, что это очень плохо. Мы все иногда не очень хороши, а когда все идет не очень, то как правило происходит неудача. Вероятно, пока длилась наша серия, я не всегда это замечал. В любом случае, теперь все закончилось.

Теперь нам нужно перезагрузиться и начать все заново. Мы должны снова делать то, что нам удавалось раньше. Уверен, что у нас все получится“, - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на 22 пункта.

Поделись:
Теги: футбол, Юрген Клопп, АПЛ, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь