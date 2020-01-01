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Портсмут - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

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Портсмут - Арсенал проведут матч в рамках пятого раунда Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.
Портсмут - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров
Портсмут - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров
portsmouthfc.co.uk

Сегодня, 2 марта, Портсмут примет Арсенал в рамках пятого раунда Кубка Англии. Встреча состоится на домашнем стадионе Портсмута Фраттон Парк.

По мнению букмекеров, безоговорочным  фаворитом в этом противостоянии являются гости. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Портсмута с коэффициентом 7.20, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 1.47. Ничью здесь оценили в 4.70.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу хозяев поля здесь оценили в 7.50, а на триумф “канониров“ принимают ставки с коэффициентом 1.42. Ничейный результат здесь оценили в 4.50.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Портсмута - 7.00, победа Арсенала - 1.45, ничья - 4.50.

Матч Портсмут - Арсенал состоится сегодня, 2 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Портсмут, Арсенал, Кубок Англии, букмекеры, ставки букмекеров, ставки на спорт, прогноз букмекеров, футбол
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