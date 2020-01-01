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Челси - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

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Челси и Ливерпуль проведут матч в рамках пятого раунда Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.
Челси - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров
Челси - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Во вторник, 3 марта, Челси примет Ливерпуль в рамках пятого раунда Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе “синих“ Стэмфорд Бридж.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Челси с коэффициентом 2.20, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничью здесь оценили в 3.80.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу хозяев поля здесь оценили в 2.15, а на триумф “красных“ принимают ставки с коэффициентом 3.00. Ничейный результат здесь оценили в 3.90.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 2.15, победа Ливерпуля - 2.90, ничья - 4.20.

Матч Челси - Ливерпуль состоится во вторник, 3 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Челси, Ливерпуль, букмекеры, ставки букмекеров, ставки на спорт, прогноз букмекеров, футбол, Кубок Англии
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