Челси - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

Челси и Ливерпуль проведут матч в рамках пятого раунда Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.

Во вторник, 3 марта, Челси примет Ливерпуль в рамках пятого раунда Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе “синих“ Стэмфорд Бридж.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Челси с коэффициентом 2.20, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничью здесь оценили в 3.80.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу хозяев поля здесь оценили в 2.15, а на триумф “красных“ принимают ставки с коэффициентом 3.00. Ничейный результат здесь оценили в 3.90.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 2.15, победа Ливерпуля - 2.90, ничья - 4.20.

Матч Челси - Ливерпуль состоится во вторник, 3 марта, в 21:45 по киевскому времени.