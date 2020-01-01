Гвардиола: Выиграть три раза подряд Кубок Лиги - это невероятное достижение

Манчестер Сити в финале минимально обыграл Астон Виллу.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Астон Виллой (2:1) в рамках финального матча Кубка английской лиги.

“Выиграть три раза подряд Кубок Лиги - это невероятное достижение. Я могу назвать это потрясающим постоянством.

Читай также: Зинченко выиграл седьмой трофей в Манчестер Сити

У нас были трудности на первых минутах и в конце матча. У Астон Виллы было два хороших момента в начале игры, но мы сыграли очень уверенно. Больше всего мне понравилась игра Манчестер Сити во втором тайме.

Матч получился очень зрелищным. Это большой успех, ведь мы сумели выиграть второй титул в сезоне.

Манчестер Сити выиграл много трофеев. С момента, как я приехал в Англию, клуб играет на победу в каждой игре, и старается выигрывать каждый турнир“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что Гвардиола сравнялся с Лобановским по количеству трофеем за тренерскую карьеру.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.