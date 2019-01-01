Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 видео голов и обзор матча Кубка лиги
В рамках финального поединка Кубка английской лиги Астон Вилла встречалась с Манчестер Сити на Уэмбли.
“Горожане“ быстро открыли счет. Сначала Агуэро на 20-й минуте открыл счет после передачи Фодена, а спустя десять минут Родри увеличил преимущество до двух забитых голов.
Астон Вилла сумела ответить лишь однажды. В концовке первого тайма у “львов“ отличился Самата, который удачно сыграл на втором этаже.
Манчестер Сити выиграл третий Кубок английской Лиги подряд. Отметим, что Гвардиола сравнялся с Лобановским по количеству трофеем за тренерскую карьеру.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити:
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
Голы: Самата, 41 — Агуэро, 20, Родри, 30
Астон Вилла: Нюланд — Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70) — Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль Гази (Хурихэйн, 70)
Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден — Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг
Предупреждения: Эль-Мохаммади, Накамба, Мингс — Стерлинг, Родри
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