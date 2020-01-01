Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:3 видео голов и обзор матча АПЛ
В рамках 28-го тура АПЛ Тоттенхэм на домашнем стадионе принимал Вулверхэмптон. Команды на двоих забили пять матчей.
Под конец первого тайма “шпоры“ вели в счете 2:1, но после перерыва “волки“ сумели добыть волевую победу над Тоттенхэмом 3:2.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон:
Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3
Голы: Бергвейн, 13, Орье, 45 — Доэрти, 27, Жота, 57, Хименес, 73
Тоттенхэм: Гассанига — Орье (Фернандеш, 82), Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис (Перротт, 90+1) — Дайер, Уинкс — Бергвейн, Алли, Ло Чельсо — Моура
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре (Нету, 74), Хименес (Поденсе, 90+2), Жота (Дендонкер, 79)
Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Уинкс — Боли, Дендонкер
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