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Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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Команды расписали результативную ничью.

Эвертон - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
Эвертон - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 28-го тура чемпионата Англии Эвертон на домашнем стадионе принимал Манчестер Юнайтед.

Счет в матче был открыт на третьей минуте, когда вратарь “красных дьяволов“ Давид де Хеа допустил грубую ошибку, которая привела к голу. 

Манчестер Юнайтед отыгрался благодаря голу Фернандеша, который нанес удар за пределов штрафной.

Поединок завершился вничью, однако в концовке встречи Эвертон забил гол, но арбитр после просмотра VAR принял решение отменить взятие ворот.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эвертон - Манчестер Юнайтед:

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Калверт-Льюин, 3 — Фернандеш, 31

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 23), Холгейт, Майкл Кин, Бейнс — Уолкотт (Бернард, 63), Гомеш (Мойзе Кин, 82), Дэвис, Сигурдссон — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Мата, 72), Фред, Матич — Фернандеш — Гринвуд (Игало, 72), Мартиаль (Уильямс, 89)

Предупреждения: Калверт-Льюин, Дэвис, Сидибе — Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред

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Теги: Эвертон, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол, чемпионат Англии по футболу, видео голов, обзор матча
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