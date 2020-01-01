Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Команды расписали результативную ничью.

Эвертон - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 28-го тура чемпионата Англии Эвертон на домашнем стадионе принимал Манчестер Юнайтед.

Счет в матче был открыт на третьей минуте, когда вратарь “красных дьяволов“ Давид де Хеа допустил грубую ошибку, которая привела к голу.

Манчестер Юнайтед отыгрался благодаря голу Фернандеша, который нанес удар за пределов штрафной.

Поединок завершился вничью, однако в концовке встречи Эвертон забил гол, но арбитр после просмотра VAR принял решение отменить взятие ворот.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эвертон - Манчестер Юнайтед:

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Калверт-Льюин, 3 — Фернандеш, 31

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 23), Холгейт, Майкл Кин, Бейнс — Уолкотт (Бернард, 63), Гомеш (Мойзе Кин, 82), Дэвис, Сигурдссон — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Мата, 72), Фред, Матич — Фернандеш — Гринвуд (Игало, 72), Мартиаль (Уильямс, 89)

Предупреждения: Калверт-Льюин, Дэвис, Сидибе — Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред