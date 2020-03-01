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Гвардиола догнал Лобановского по количеству выигранных титулов

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Следующая цель испанского специалиста - Мирча Луческу.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Манчестер Сити одержал победу в финале Кубка английской лиги над Астон Виллой 2:1.

Испанский специалист выиграл свой 29 трофей за всю тренерскую карьру, об этом сообщает Twitter MisterChip.

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Хосеп Гвардиола сумел догнать экс-главного тренера киевского Динамо и сборной Украины Валерия Лобановского, который располагался на третьей позиции в рейтинге.

Вторую строчку занимает бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу, у которого 33 трофея за карьеру. На первом места расположился экс-главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон с 49 титулами.

Ранее сообщалось, что Зинченко выиграл седьмой трофей в Манчестер Сити.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, футбол, Валерий Лобановский, Мирча Луческу
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