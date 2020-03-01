Гвардиола догнал Лобановского по количеству выигранных титулов

Следующая цель испанского специалиста - Мирча Луческу.

Манчестер Сити одержал победу в финале Кубка английской лиги над Астон Виллой 2:1.

Испанский специалист выиграл свой 29 трофей за всю тренерскую карьру, об этом сообщает Twitter MisterChip.

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Хосеп Гвардиола сумел догнать экс-главного тренера киевского Динамо и сборной Украины Валерия Лобановского, который располагался на третьей позиции в рейтинге.

Вторую строчку занимает бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу, у которого 33 трофея за карьеру. На первом места расположился экс-главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон с 49 титулами.

Entrenadores con más títulos oficiales en TODA la historia del fútbol profesional:



4️⃣9️⃣ Alex Ferguson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (en 39 años de carrera).

3️⃣3️⃣ Mircea Lucescu 🇷🇴 (en 40 años de carrera).

2️⃣9️⃣ PEP GUARDIOLA 🇪🇸 (en 👀11😵años de carrera).

2️⃣9️⃣ Valery Lobanovsky 🇺🇦 (en 42 años de carrera). pic.twitter.com/rt12DkUYbH — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 1, 2020

Ранее сообщалось, что Зинченко выиграл седьмой трофей в Манчестер Сити.