Александр - самый титулованный украинский футболист в английском футболе.

Манчестер Сити одержал победу над Астон Виллой (2:1) в финале Кубка английской лиги на Уэмбли. Украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко провел весь матч с первых минут.

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Зинченко выиграл свой седьмой трофей в составе Манчестер Сити за все время. Таким образом, Александр одержал победу третий год подряд в Кубке английской лиги (2018, 2019, 2020), кроме этого ему дважды покорялась АПЛ (2017/18, 2018/19), один раз Кубок Англии (2019) и один раз Суперкубок Англии (2019).

Отметим, что Зинченко стал самым титулованным украинским футболистом в английском футболе. За все время в английском футболе принимали участие шесть украинцев (Евтушок, Ребров, Лужный, Воронин, Шевченко, Ярмоленко).

Средин них только двое выигрывали трофеи в Англии. Олег Лужный вместе с Арсеналом становился победителем Премьер-лиги (2002), дважды Кубка Англии (2002, 2003) и дважды Суперкубка Англии (1998, 2001). Андрей Шевченко один раз в составе Челси выигрывал трофей Кубка лиги в 2007-м году.

Отметим, что Зинченко впервые за месяц попал в стартовый состав “горожан“.