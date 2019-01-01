Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги-2019/20

Команда Хосепа Гвардиолы завоевала третий Кубок лиги подряд.

В рамках финального поединка Кубка английской лиги Манчестер Сити с трудом переиграл Астон Виллу со счетом 2:1.

Астон Вилла, похоже, сделал ставку на быстрый гол, поэтому провела дебют агрессивно. Эль-Гази головой пробил над перекладиной, его же опасные прострелы нейтрализовали защитники.

Впрочем, Ман Сити довольно быстро перехватил инициативу и взял мяч под свой контроль, а на 20-й минуте мяч оказался в воротах Астон Вилы. Родри из центральной зоны закинул мяч на правую штангу Фодену, который сбросил круглого в район линии вратарской на Агуэро, а тот пробил мимо вратаря.

Спустя десять минут Родри после подачи Гюндогана с углового отправил мяч головой в ворота, удвоив преимущество Ман Сити.

До перерыва Астон Вилла один гол отквитала. После заброса вперед Стоунз упал, что позволило Эль-Гази без проблем навесить, а Фернандиньо и Зинченко не разобрались, кому играть с Саматой, который головой переиграл Браво.

Во втором тайме Манчестер Сити умело держал мяч на чужой половине и не позволял сопернику приближаться к своей штрафной, да и сам не очень активно шел вперед.

Фактически, единственный момент второго тайма возник на 88-й минуте, когда Браво отбил в штангу удар головой Энгельса после углового.

Отметим, что украинский левый защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Таким образом, Манчестер Сити выиграл третий Кубок Лиги кряду. В общей сложности, это уже седьмой Кубок для "небесно-голубых".

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Голы: Самата, 41 — Агуэро, 20, Родри, 30

Астон Вилла: Нюланд — Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70) — Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль Гази (Хурихэйн, 70)

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден — Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг

Предупреждения: Эль-Мохаммади, Накамба, Мингс — Стерлинг, Родри