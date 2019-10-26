Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 онлайн финала Кубка английской лиги

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В воскресенье, 1 марта, состоится финальный матч Кубка Англии. Астон Вилла встретится с Манчестер Сити. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Астон Вилла в полуфинале обыграла по сумме двух встреч Лестер, а Манчестер Сити уверенно обыграл Манчестер Юнайтед в личном противостоянии.

Кроме этого, на пути к финалу Астон Вилла прошла: Крю Александру, Брайтон, Вулверхэмптон и Ливерпуль. Манчсетер Сити сумел пройти: Престон, Саутгемптон и Оксфорд.

“Горожане“ являются действующим обладателем трофея. За всю историю существования Манчестер Сити шесть раз становился обладателем Кубка Англии, в то время как Астон Вилла - пять раз.

Последние матчи Астон Виллы:

22.02.20 Саутгемптон - Астон Вилла - 2:0 (АПЛ)

16.02.20 Астон Вилла - Тоттенхэм - 2:3 (АПЛ)

01.02.20 Борнмут - Астон Вилла - 2:1 (АПЛ)

28.01.20 Астон Вилла - Лестер - 2:1 (Кубок Англии)

21.01.20 Астон Вилла - Уотфорд 2:1 (АПЛ)

Последние матчи Манчестер Сити:

26.02.20 Реал Мадрид - Манчестер Сити - 1:2 (ЛЧ)

22.02.20 Лестер - Манчестер Сити - 0:1 (АПЛ)

19.02.20 Манчестер Сити - Вест Хэм - 2:0 (АПЛ)

02.02.20 Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)

29.01.20 Манчестер Сити - Манчестер Юнатед (Кубок Англии)

Последние очные противостояния:

12.01.20 Астон Вилла - Манчестер Сити - 1:6 (АПЛ)

26.10.19 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:0 (АПЛ)