АПЛ: Вулверхэмптон вырвал победу у Тоттенхэма, МЮ не сумел обыграть Эвертон

Состоялись матчи 28-го тура.

Сегодня, 1 марта, в рамках 28-го тура чемпионата Англии завершилось два матча.

Эвертон дома принимал Манчестер Юнайтед. “Ириски“ открыли счет в матче после того, как де Хеа “привез“ гол в свои ворота. “Красные дьяволы“ сумели отыграться еще в первом тайме. Бруну Фернандеш ударом из далека поразил ворота Пикфорда.

Параллельно состоялся матч в Лондоне. Тоттенхэм и Вулверхэмптон устроили настоящую битву, забив пять голов.

Вашему вниманию протоколы сыгранных матчей:

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Калверт-Льюин, 3 — Фернандеш, 31

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 23), Холгейт, Майкл Кин, Бейнс — Уолкотт (Бернард, 63), Гомеш (Мойзе Кин, 82), Дэвис, Сигурдссон — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Мата, 72), Фред, Матич — Фернандеш — Гринвуд (Игало, 72), Мартиаль (Уильямс, 89)

Предупреждения: Калверт-Льюин, Дэвис, Сидибе — Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред

Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3

Голы: Бергвейн, 13, Орье, 45 — Доэрти, 27, Жота, 57, Хименес, 73

Тоттенхэм: Гассанига — Орье (Фернандеш, 82), Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис (Перротт, 90+1) — Дайер, Уинкс — Бергвейн, Алли, Ло Чельсо — Моура

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре (Нету, 74), Хименес (Поденсе, 90+2), Жота (Дендонкер, 79)

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Уинкс — Боли, Дендонкер