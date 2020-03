Зинченко попал в стартовый состав на финальный поединок Кубка Англии

Сегодня, 1 марта, Манчестер Сити проведет финальный матч против Астон Виллы в рамках Кубка Англии.

Главные тренера команд Хосеп Гвардиола и Дин Смит объявили стартовые составы на игру.

Отметим, что в стартовый состав “горожан“ попал защитник Александр Зинченко. В последний раз украинец выходил на поле в 25-м туре чемпионата Англии против Тоттенхэма, когда получил красную карточку.

Астон Вилла: Нюланд – Таргетт, Гильбер, Мингз, Аль-Мухаммади – Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази – Накамба, Энгельс, Саматта.

This is your Aston Villa team to face Manchester City in the #CarabaoCupFinal. 👊#AVFC pic.twitter.com/u9DcT4zJ6S