Де Хеа "привез" гол в матче против Эвертона

В рамках 28-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома принимает Эвертон.

Счет в матче был открыт на третьей минуте после грубой ошибки вратаря “красных дьяволов“ Давида де Хеа. Испанец неудачно ввел мяч в игру, попав в ногу футболиста Эвертона Доминика Кэлверт-Льюина. Мяч отправился в ворота хозяев.

Отметим, что это седьмая ошибка де Хеа в текущем сезоне АПЛ, которая приводит к голу. Испанец сравнялся с двумя вратарями по данному показателю - Берндом Лено из Арсенала и Мартином Дубравкой из Ньюкасла.

No goalkeeper has made more errors directly leading to Premier League goals than David de Gea (7) since the start of last season.



On three for the current season. pic.twitter.com/85UbV0DRpi