Тоттенхэм - Вулверхэмптон: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Тоттенхэм примет Вулверхэмптон в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 1 марта, Тоттенхэм примет Вулверхэмптон в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Тоттенхэм находится на 6-й строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 40 очков. Вулверхэмптон расположился на 8-й позиции с 39-ю баллами, так что для обеих команд эта встреча имеет важное турнирное значение.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Тоттенхэма с коэффициентом 2.50, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 3.10. Ничью здесь оценили в 3.15.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу хозяев поля здесь оценили в 2.45, а на триумф “волков“ принимают ставки с коэффициентом 3.10. Ничейный результат здесь оценили в 3.10.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Тоттенхэма - 2.45, победа Вулверхэмптона - 3.00, ничья - 3.20.

Матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон состоится сегодня, 1 марта, в 16:00 по киевскому времени.