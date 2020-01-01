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Эвертон - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

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Эвертон примет Манчестер Юнайтед в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Эвертон - МЮ: прозгноз букмекеров
Эвертон - МЮ: прозгноз букмекеров
Getty Images

В воскресенье, 1 марта, Эвертон примет Манчестер Юнайтед в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Гудисон Парк.

Эвертон находится на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ, а МЮ - на пятой. При этом по очкам между командами разница всего лишь в 5 баллов. По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у хозяев поля.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Эвертона с коэффициентом 2.60, в то время как на подопечных Сульшера можно поставить с коэффициентом 2.80. Ничью здесь оценили в 3.35.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу хозяев поля здесь оценили в 2.60, а на триумф “красных дьяволов“ принимают ставки с коэффициентом 2.80. Ничейный результат здесь оценили в 3.25.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Эвертона - 2.55, победа Манчестер Юнайтед - 2.80, ничья - 3.30.

Матч Эвертон - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 1 марта, в 16:00 по киевскому времени.

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Теги: чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Эвертон, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, букмекеры, ставки букмекеров, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров
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