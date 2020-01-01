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Дини: Победа над Ливерпулем ничего не будет значить, если мы покинем АПЛ

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Автор одного из голов в ворота "красных" поделился эмоциями от победы.
Трой Дини
Трой Дини
Getty Images

Нападающий Уотфорда Трой Дини поделился эмоциями от победы над Ливерпулем со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии.

“Мы уже знали, что Борнмут отобрал очки у Челси, мы знали, что Вест Хэм победил, поэтому мы понимали, что нам очень нужно достичь положительного результата в матче против Ливерпуля.

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Но эта победа не будет ничего значить, если мы, в конечном итоге, покинем АПЛ и отправимся в Чемпионшип. Нам нужно продолжать работать. Это огромное давление, ведь фанаты видели наш уровень и такой игры они ожидают всегда“, - цитирует Дини Sky Sports.

Отметим, что Уотфорд оборвал сразу несколько серий Ливерпуля.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Уотфорд - Ливерпуль.

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Теги: Трой Дини, Уотфорд, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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