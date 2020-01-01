Дини: Победа над Ливерпулем ничего не будет значить, если мы покинем АПЛ
Нападающий Уотфорда Трой Дини поделился эмоциями от победы над Ливерпулем со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии.
“Мы уже знали, что Борнмут отобрал очки у Челси, мы знали, что Вест Хэм победил, поэтому мы понимали, что нам очень нужно достичь положительного результата в матче против Ливерпуля.
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Но эта победа не будет ничего значить, если мы, в конечном итоге, покинем АПЛ и отправимся в Чемпионшип. Нам нужно продолжать работать. Это огромное давление, ведь фанаты видели наш уровень и такой игры они ожидают всегда“, - цитирует Дини Sky Sports.
Отметим, что Уотфорд оборвал сразу несколько серий Ливерпуля.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Уотфорд - Ливерпуль.
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