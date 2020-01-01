Клопп: Мы не выбирали правильные позиции и не знали, как противостоять хорошей команде

Наставник Ливерпуля поделился эмоциями от поражения своей команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал сенсационное поражение своей команды от Уотфорда с крупным счетом - 0:3.

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"Они сделали именно то, что хотели, а мы - нет. Вот как работает футбол. Первый тайм был тяжелым. Мы много бегали, много владели мячом, но мы не выбирали правильные позиции и не знали, как противостоять хорошей и организованной команде, которая была лучше настроена на игру.

Нам нужно принять случившееся. Это не просто, но это доказательство того, что мы не были достаточно хороши в этом матче. Всегда сложно проигрывать. Даже когда счет на табло был 3:0, мы старались бороться", - цитирует Клоппа BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Уотфорд - Ливерпуль.