Уотфорд - Ливерпуль 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Уотфорд сенсационно обыграл лидера турнирной таблицы АПЛ.

Уотфорд - Ливерпуль: видео голов Getty Images

В матче 28-го тура АПЛ Ливерпуль на выезде потерпел первое поражение в сезоне от Уотфорда, ведущего борьбу за сохранения место в чемпионате.

В составе "шершней" дублем отличился Исмаила Сарр, а еще один гол записал себе в актив Трой Дини. Отметим, что Уотфорд оборвал сразу несколько серий Ливерпуля.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Уотфорд - Ливерпуль:

Уотфорд - Ливерпуль 3:0

Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

Уотфорд: Фостер - Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина - Хьюз, Капу - Сарр (Пуссетто, 83), Дукуре, Деулофеу (Перейра, 36) - Дини.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 64) - Салах, Фирмино (Минамино, 79), Мане.