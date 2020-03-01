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Уотфорд - Ливерпуль 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Комментариев: 1
Уотфорд сенсационно обыграл лидера турнирной таблицы АПЛ.

Уотфорд - Ливерпуль: видео голов
Уотфорд - Ливерпуль: видео голов
Getty Images

В матче 28-го тура АПЛ Ливерпуль на выезде потерпел первое поражение в сезоне от Уотфорда, ведущего борьбу за сохранения место в чемпионате.

В составе "шершней" дублем отличился Исмаила Сарр, а еще один гол записал себе в актив Трой Дини. Отметим, что Уотфорд оборвал сразу несколько серий Ливерпуля.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Уотфорд - Ливерпуль:

Уотфорд - Ливерпуль 3:0
Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

Уотфорд: Фостер - Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина - Хьюз, Капу - Сарр (Пуссетто, 83), Дукуре, Деулофеу (Перейра, 36) - Дини.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 64) - Салах, Фирмино (Минамино, 79), Мане.

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Теги: Ливерпуль, Уотфорд, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
andy55524    01.03.2020, 08:37
Оценка:  0
andy55524
Букмейкеры поднялись, матч обломал многим стовки.
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