Уотфорд оборвал сразу несколько серий Ливерпуля

"Красные" сенсационно проиграли команде, находящейся в нижней части таблицы АПЛ.

В матче 28-го тура АПЛ Ливерпуль сенсационно проиграл Уотфорду со счетом 0:3.

Это поражение не позволило подопечным Клоппа обновить рекорд АПЛ по числу побед подряд. У "красных" серия из 18 выигранных поединков, столько же и у Манчестер Сити, так что Ливерпуль не сумел превзойти "горожан" по этому показателю.

Кроме того, Уотфорд прервал беспроигрышную серию Ливерпуля, которая длилась 44 игры. Это второй результат в истории высшей лиги английского футбола. Более продолжительную серию провел Арсенал в сезоне-2003/04 (49).

Также, поражение от Уотфорда не позволило Ливерпулю повторить достижение Арсенала сезона-2003/04, когда "канониры" выиграли титул АПЛ, ни разу не проиграв в сезоне. На данный момент Арсенал - единственная команда, которая добилась подобного.

Оборвалась и забивная серия Ливерпуля - 36 матчей подряд "красные" поражали ворота соперника, но в матче против "шершней" они не смогли забить ни единого гола. Забивная серия из 36 матчей была у Манчестер Юнайтед в 2007-2008 годах, а рекорд по этому показателю у Арсенала - 55 игр в 2001-2002 годах.