Ливерпуль потерпел первое поражение в сезоне, сенсационно уступив Уотфорду

Лидер АПЛ неожиданно крупно проиграл команде, которая пытается сохранить свое место в Премьер-лиге.

В матче 28-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде сенсационно проиграл Уотфорду с крупным счетом - 3:0.

“Красные“ были безусловным фаворитом поединка, ведь “шершни“ находятся внизу турнирной таблицы и ведут борьбу за сохранение места в АПЛ.

Подопечные Клоппа провели неубедительный поединок, допустив большое количество ошибок, особенно в защите, что привело к голам Уотфорда. Вначале Исмаила Сарр оформил дубль за 6 минут, а финальную точку поставил Трой Дини.

Это поражение стало первым для Ливерпуля в текущем сезоне АПЛ - из 28 матчей “красные“ выиграли 26, один раз сыграли вничью и вот теперь проиграли. Уотфорд же выиграл только 6 встреч в нынешнем сезоне, 9 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Уотфорд - Ливерпуль - 3:0

Голы: Сарр, 54, 60; Дини, 72

Уотфорд: Фостер - Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина - Хьюз, Капу - Сарр (Пуссетто, 83), Дукуре, Деулофеу (Перейра, 36) - Дини.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 64) - Салах, Фирмино (Минамино, 79), Мане.