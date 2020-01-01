Борнмут - Челси 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Борнмут и Челси не сумели выявить победителя в очередном туре АПЛ.

Борнмут - Челси: видео голов Getty Images

В матче 28-го тура чемпионата Англии лондонский Челси на выезде сыграл вничью с Борнмутом.

После перерыва "синие" вели с минимальным счетом, но на старте второй половине встречи пропустили два гола за три минуты. Лишь в конце поединка команда Лэмпарда сумеля отыграться и свести встречу к ничьей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Борнмут - Челси:

Борнмут - Челси 2:2

Голы: Лерма, 54, Кинг, 57 - Алонсо, 33, 85

Борнмут: Рамсдейл - Стэйси, С.Кук, Аке, Смит - Л.Кук (Гослинг, 82), Лерма, Биллинг - Кинг (Станислас, 68), Уилсон, Фрейзер.

Челси: Кабальеро - Аспиликуэта, Кристенсен, Томори (Виллиан, 64) - Джеймс, Жоржиньо (Баркли, 64), Ковачич, Алонсо - Маунт, Жиру (Батшуайи, 72), Педро.

Предупреждения: Смит, К. Уилсон - Жоржиньо, Кристенсен.