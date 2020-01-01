Вест Хэм - Саутгемтптон 3:1 видео голов и обзор матча АПЛ

"Молотобойцы" взяли три очка в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Вест Хэм - Саутгемптон: видео голов Getty Images

В матче 28-го тура чемпионата Англии Вест Хэм сумел одержать победу над Саутгемптоном со счетом 3:1.

Победу обеспечили голы зимнего новичка Джаррода Боуэна, а также Себастьяна Алле и Микейла Антонио, а в составе "святых" отличился Майкл Обафеми.

Для "молотобойцев" это очень важная победа, ведь команда сумела прервать серию из восьми матчей без побед во всех турнирах подряд.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - Саутгемптон:

Вест Хэм - Саутгемптон 3:1

Голы: Боуэн, 15, Алле, 40, Антонио, 54 - Обафеми, 31.

Вест Хэм: Фабиански - Нгакия, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Нобл, Райс, Боуэн (Снодграсс, 78), Форналс, Антонио - Алле.

Саутгемптон: Макарти - Бертран, Беднарек, Стивенс, Уорд-Прауз - Армстронг, Хейбьерг, Смолбон (Ромеу, 78), Буфал (Ингс, 54) - Обафеми (Вестергорд, 68), Лонг.

Предупреждения: Крессуэлл - Стивенс.