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Кепа намерен покинуть Челси в летнее трансферное окно - The Sun

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Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага
Getty Images

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага принял решение покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, испанский футболист расстроен тем, что во время спада главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард не оказал поддержку. Кроме этого, английский специалист не сдержал обещание, что Кепа будет первым номером в составе “синих“.

Челси подписал контракт с Кепой до лета 2025 года. Испанец перешел в состав английского клуба за 80 миллионов евро. 

В текущем сезоне АПЛ Аррисабалага провел 24 матча, в которых пропустил 32 мяча. 

Ранее Лэмпарда назвал причину того, почему Кепа не выходит в составе Челси на матчи.

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Теги: Кепа Аррисабалага, Фрэнк Лэмпард, Челси, АПЛ, футбол
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