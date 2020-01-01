Сульшер заинтересован в трансфере футболиста Фиорентины

Специалист попросил руководство МЮ приобрести игрока.

Манчестер Юнайтед намерен приобрести футболиста Фиорентины Федерико Кьезу, об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере игрока. Норвежский специалист отправил во Флоренцию личного скаута, который будет просматривать юного игрока.

Отмечается, что скаут уже присутствовал на матче 25-го тура Серии А с Миланом (1:1). Сульшер получил детальный анализ по игроку.

Трансферная стоимость Кьезы оценивается в 60 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Федерико провел 22 матча за Фиорентину в Серии А, в которых сумел отличиться шесть раз и отдать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос мог стать игроком Манчестер Юнайтед.