Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер заинтересован в трансфере футболиста Фиорентины

Комментариев: 0
Специалист попросил руководство МЮ приобрести игрока.
Федерико Кьеза
Федерико Кьеза
Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен приобрести футболиста Фиорентины Федерико Кьезу, об этом сообщает Daily Mail.

Читай также: Скоулз: Фернандеш подарил Юнайтед то, что все ожидали от Погба

По информации источника, главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере игрока. Норвежский специалист отправил во Флоренцию личного скаута, который будет просматривать юного игрока.

Отмечается, что скаут уже присутствовал на матче 25-го тура Серии А с Миланом (1:1). Сульшер получил детальный анализ по игроку.

Трансферная стоимость Кьезы оценивается в 60 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Федерико провел 22 матча за Фиорентину в Серии А, в которых сумел отличиться шесть раз и отдать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос мог стать игроком Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Федерико Кьеза, Фиорентина, АПЛ, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь