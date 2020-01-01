Сон будет изолирован после возвращения из Кореи
Футболист будет под наблюдением врачей.
Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин отправился в Корею на время травмы руки, которую он получил в матче АПЛ против Астон Виллы (3:2).
Футболист после своего возвращения из Южной Кореи будет изолирован, об этом сообщает Daily Mail.
Читай также: Игроки и сотрудники Ньюкасла перестали жать другу другу руки из-за коронавируса
Как информирует источник, игрок будет помещен на двухнедельный карантин, чтобы убедиться, что у него нет заражения коронавирусом. Сон не сможет посещать базу Тоттенхэма и общаться с партнерами.
В текущем сезоне Сон провел 21 матч за Тоттенхэм в АПЛ, в которых ему удалось забить девять голов и отдать семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее перенесли начало чемпионата из-за коронавируса.
Полная версия правил