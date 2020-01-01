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Сон будет изолирован после возвращения из Кореи

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Футболист будет под наблюдением врачей.
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин отправился в Корею на время травмы руки, которую он получил в матче АПЛ против Астон Виллы (3:2).

Футболист после своего возвращения из Южной Кореи будет изолирован, об этом сообщает Daily Mail.

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Как информирует источник, игрок будет помещен на двухнедельный карантин, чтобы убедиться, что у него нет заражения коронавирусом. Сон не сможет посещать базу Тоттенхэма и общаться с партнерами.

В текущем сезоне Сон провел 21 матч за Тоттенхэм в АПЛ, в которых ему удалось забить девять голов и отдать семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее перенесли начало чемпионата из-за коронавируса.

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Теги: Сон Хын Мин, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, травма, коронавирус
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