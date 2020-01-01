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Моуринью: В АПЛ идет открытая борьба

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Английские клубы борются за топ-4.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением по поводы борьбы за место в топ-4 АПЛ в преддверии поединка против Вулверхэмптона

“В АПЛ идет открытая борьба. Открытая борьба для многих клубов, и, конечно, мы с Вулверхэмптоном, в ней принимаем участие. Между нами разница в один балл, с четвертым местом разница в четыре очка.

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Манчестер Юнайтед на одно очко впереди или что-то подобное. Шеффилд находится совсем рядом. Эвертон и Арсенал ведут очень упорную борьбу.

Серьезная борьба, в которой каждое очко может оказаться решающим. Мы должны бороться за эти очки, а Вулверхэмптон в гонке не случайно и не благодаря удаче. Я считаю, что они фантастическая команда. Действительно хорошая, впереди нас ожидает большой матч“, - рассказал Моуринью для Football.London.

Отметим, что поединок Тоттенхэма и Вулверхэмптона состоится 1 марта. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Ранее Моуринью назвал фаворита на попадание в топ-4 АПЛ.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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